SpaceX зажгла все шесть двигателей Starship S42 — космический корабль готовят к 15-му полету ⁠ 1

SpaceX успешно провела два огневых испытания двигателей космического корабля Starship S42: 27 октября компания успешно «зажгла» один Raptor, а сегодня ночью, спустя примерно сутки, состоялся второй прожиг — уже 6 двигателей. В обоих случаях испытания длились примерно 15 секунд.

Оба испытания стали очередным этапом подготовки Starship S42 к миссии Flight 15. Точная дата следующего запуска пока не объявлена.

В рамках подготовки к этой же миссии ранее — в минувшее воскресенье — SpaceX провела успешные огневые испытания ускорителя Super Heavy B22.

Впрочем, если части самого корабля проходят проверки без сложностей, то отдельные компоненты все еще преподносят неприятные сюрпризы: на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре произошел взрыв композитного баллона высокого давления COPV.