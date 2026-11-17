Регулярные поставки первых российских магистральных пассажирских самолётов авиакомпаниям планируется начать в 2027 году. Об этом говорится в материалах Минпромторга. Речь идёт о полностью импортозамещённых воздушных судах, разработка и подготовка которых вышли на заключительный этап.

В ведомстве отмечают, что разработчики авиатехники и предприятия-поставщики завершают сертификацию новых самолётов и их компонентов. В 2026 году уже сертифицирован региональный Ил-114-300, а также двигатель ПД-8 для самолёта SJ-100. Программа сертификации самого SJ-100, по данным министерства, выполнена более чем на 90%.

В сообщении Минпромторга не уточняется, какие именно магистральные лайнеры первыми начнут поступать авиакомпаниям и в каких объёмах. Но речь явно о МС-21 и SJ-100. График поставок на 2027 год не приводится.