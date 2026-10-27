Создан звуковой огнетушитель, который тушит пламя за секунды

16-летняя Анжела Кариме Бенегас Эрнандес из мексиканского штата Тамаулипас разработала Vortex Tech — компактный звуковой огнетушитель.

В октябре 2026 года проект получил золотую медаль и специальный Гран-при IYSA на международной научной олимпиаде ISIF в Индонезии, где соревновались 110 работ из 25 стран. Разработку начали в 2025 году: за год девушка создала пять прототипов.

Устройство состоит из аккумулятора на 12 В, генератора частоты, усилителя мощности и динамика. Тепловой датчик способен обнаруживать возгорание и автоматически запускать систему. Вместо воды, порошка или химических составов Vortex Tech использует низкочастотные звуковые волны частотой 30 Гц. Они создают воздушные вихри, нарушающие процесс горения и помогающие погасить небольшой очаг за несколько секунд. Заявленная эффективная дальность действия составляет около 2 м.

Идея возникла после просмотра видеодемонстраций звуковых систем пожаротушения. Изобретательница обратила внимание на ограничения традиционных средств: вода способна повредить электронику, а порошковые и химические составы оставляют загрязнения и потенциально опасные для оборудования остатки.

Vortex Tech разрабатывается как альтернатива для лабораторий, производств высокоточной техники и хранилищ культурных ценностей. Однако пока речь идет о тушении небольших очагов.