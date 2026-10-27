Vivo возглавила рынок премиальных Android-смартфонов Китая

По данным IDC, компания лидировала в сегменте устройств дороже 600 долларов в третьем квартале

Vivo вместе со своим суббрендом iQOO заняла первое место на китайском рынке Android-смартфонов стоимостью выше 600 долларов по итогам третьего квартала 2026 года.

Об этом говорится в отчете IDC, опубликованном 27 октября. Компания связывает свои позиции с конкурентоспособностью устройств и последовательным развитием технологий мобильной фото- и видеосъемки, которые помогают укреплять репутацию бренда среди покупателей.

Дополнительным фактором продвижения станет новая флагманская серия Vivo X500. Впервые в линейке появилась модель Pro Max, а всего семейство включает три устройства. Производитель рассчитывает расширить присутствие в премиальном сегменте за счет дальнейшего развития возможностей съемки и новых аппаратных и программных решений.

Ключевым нововведением серии стала Blueprint Dynamic Imaging Technology Stack — первая разработанная Vivo технологическая система, специально ориентированная на динамическую съемку. Она призвана объединить возможности фото- и видеосъемки и развить достижения предыдущего поколения.

Флагманская серия iQOO 15 продолжает хорошо продаваться, а новая модель iQOO 16 также получила признание рынка после своего запуска.