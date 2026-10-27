Представлена рисоварка Xiaomi с 3000 программами и приготовлением риса за 14 минут

Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L поступит в продажу 30 октября по цене 1499 юаней

Компания Xiaomi открыла предзаказ на умную рисоварку Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L. Устройство оснащено цветным сенсорным экраном с крупными шрифтами и поддерживает 27 встроенных функций. Через приложение Mi Home можно дистанционно управлять прибором и получать доступ более чем к 200 облачным рецептам. Корпус выполнен в темно-сером цвете, а объем чаши составляет 3 л.

Представлена рисоварка Xiaomi с 3000 программами и приготовлением риса за 14 минут
Источник изображения: ithome // Xiaomi

За нагрев отвечает индукционная система IH мощностью 1175 Вт, дополненная спиралью длиной 13 000 мм и термочувствительным кольцом для равномерного трехмерного прогрева. Технология регулировки давления предусматривает четыре режима в диапазоне от 1 до 2 атмосферных давлений. Благодаря системе поддержания постоянной мощности рис можно приготовить всего за 14 минут.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Внутренняя чаша толщиной 3 мм изготовлена из титанового композита, имеет покрытие без фтора и обработку плазменным напылением титана. По заявлению производителя, она соответствует второму уровню национального стандарта Китая по антипригарным свойствам. В рисоварке предусмотрено более 3000 программ приготовления, девять вариантов настройки текстуры риса по вязкости и плотности, а также поддержание температуры в течение 8 часов.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi

Цена составляет 1499 юаней, а с учетом государственных субсидий в отдельных регионах она снижается до 1274,15 юаня. Продажи начнутся 30 октября.

Комфортный домXiaomiИсточники:ithome

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