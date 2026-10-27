Xiaomi выпустила очиститель воды с нагревом за 3 секунды и фильтром на 3 года ⁠ 3

Xiaomi представила настольный очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier 3, оцененный в 1499 юаней.

Устройство мощностью 2100 Вт обещает нагрев за 3 секунды и подойдет для кухни, гостиной или спальни. Система резервуаров разделяет исходную и сточную воду: емкости рассчитаны на 4,2 и 1,8 л соответственно. Дополнительно предусмотрен съемный кувшин для чистой воды объемом 2 л, который можно разместить сбоку корпуса.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

За очистку отвечает двухъядерная система с девятью ступенями фильтрации и мембраной обратного осмоса DuPont. Заявленная точность составляет 0,0001 мкм. Внутренний водяной контур не содержит силикагеля и бисфенола-А. По данным Xiaomi, запатентованная технология и чип на архитектуре RISC-V помогают контролировать высвобождение шести минеральных элементов, включая стронций, цинк и кальций. Измеренное содержание стронция достигает не менее 0,2 мг/л, а ресурс мембраны может составлять до трех лет.

Нагревательный элемент с толстопленочной конструкцией обеспечивает производительность до 786 мл в минуту. Температуру можно регулировать с шагом 1 °C в диапазоне от 40 до 99 °C. Для персонализации предусмотрены NFC и приложение Mi Home: с помощью специальной NFC-наклейки устройство может запоминать заданные для конкретного стакана температуру и объем, а затем автоматически наливать нужное количество воды. Сейчас очиститель доступен для предзаказа на китайской платформе Youpin.