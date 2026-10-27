Невидимая угроза: ровер NASA Perseverance выяснил, чем Марс опасен для астронавтов

Частицы способны надолго задерживаться на поверхности экипировки и проникать глубоко в лёгкие

Как рассказали в NASA, марсоход Perseverance обнаружил на образцах материалов скафандров мелкие и сверхмелкие частицы марсианской пыли, которые могут представлять опасность для здоровья астронавтов. Результаты исследования помогут разработать средства защиты экипажей будущих пилотируемых миссий на Марс.

Измерения проводились в течение 1645 марсианских суток с помощью приборов PIXL и SHERLOC. Наиболее мелкие частицы имеют размер около 100–300 нанометров. Некоторые из них способны сохраняться на поверхности материалов даже после многолетних поездок марсохода и бурения грунта.

Учёные выяснили, что количество осевшей пыли зависит от свойств материала и статического электричества. Полимерные покрытия, в том числе тефлон, используемый при изготовлении скафандров, могут активно притягивать мелкие частицы. При этом одни материалы удерживают меньше пыли, чем другие, что позволит подобрать более подходящие покрытия для экипировки и жилых модулей.

Марсианская пыль содержит соединения железа, серы и другие химические вещества. Особую опасность представляют частицы размером менее 2,5 микрометра: на Земле подобные загрязнители способны проникать глубоко в лёгкие и попадать в кровоток. Сверхмелкие частицы могут достигать мозга через обонятельный нерв.

Полученные данные помогут определить допустимые уровни воздействия пыли на астронавтов, усовершенствовать процедуры очистки скафандров и разработать конструкции шлюзов, препятствующие попаданию загрязнений в жилые отсеки. Результаты исследования планируется опубликовать в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences 27 октября 2026 года.