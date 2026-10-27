Нейро-Москва: утечки через ИИ выросли почти в семь раз

ИИ стал третьим по популярности каналом утечки данных в московских компаниях

Доля московских организаций, столкнувшихся с утечкой конфиденциальных сведений через ИИ-сервисы, за год выросла с 6% до 40%. Такие данные приводит «СёрчИнформ» по итогам исследования информационной безопасности в 2026 году.

Нейро-Москва: утечки через ИИ выросли почти в семь раз
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

С внутренними инцидентами за год столкнулись 72% респондентов против 59% в 2025 году. Чаще всего компании фиксировали утечки данных (53%), внешние атаки с использованием сотрудников (24%) и случаи дискредитации бизнеса (19%).

Основными каналами передачи конфиденциальной информации остаются мессенджеры (62%) и электронная почта (57%). ИИ-сервисы поднялись на третье место рейтинга. Также утечки происходили через съемные носители и облачные хранилища.

Наиболее распространенными причинами нарушений стали стремление сотрудников упростить работу (78%), финансовая выгода (44%) и желание получить доступ к закрытой информации (41%). В 48% организаций инциденты возникали из-за халатности или социальной инженерии, еще 34% сообщили об умышленных нарушениях.

В большинстве случаев работодатели ограничивались дисциплинарными взысканиями. При этом 53% компаний, столкнувшихся с инцидентами, применяли увольнение, а 14% обращались в суд. Почти половина организаций не отметила последствий утечек, однако 32% участвовали в трудовых или гражданских спорах с сотрудниками, а 13% столкнулись с проверками контролирующих органов.

Искусственный интеллектСёрчИнформРоссияИИИсточники:СёрчИнформ

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