Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска будет обслуживать Anthropic

Anthropic раскрыла в документах для IPO масштабное соглашение со SpaceXAI об аренде вычислительных мощностей на базе графических ускорителей Nvidia.

В период с мая по октябрь 2026 года компании заключили и изменили несколько договоров, общая сумма выплат по которым может достигнуть 120,5 млрд долларов. Соглашения рассчитаны на период до 2029 года и связаны с обеспечением инфраструктуры для задач искусственного интеллекта.

После выхода на полную мощность платежи Anthropic должны составить около 3,1 млрд долларов в месяц, или 37,2 млрд долларов в год. Компания ожидает, что SpaceXAI предоставит весь предусмотренный контрактами вычислительный ресурс к декабрю 2026 года. До этого момента стоимость услуг будет меняться по мере наращивания доступных мощностей. Речь идет о крупных вычислительных ресурсах, необходимых для обучения и работы ИИ-моделей.

Первоначальные обязательные периоды действия соглашений заканчиваются в январе и марте 2027 года. После этого каждая из сторон сможет расторгнуть соответствующий договор, уведомив другую сторону за 90 дней в письменной форме.