Почти 1500 задержанных и ущерб на $385 млн: Интерпол провёл операцию в Африке

«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию Serengeti III по борьбе с киберпреступностью в Африке. По итогам мероприятия правоохранители задержали 1462 подозреваемых и возместили ущерб на $105 млн.

Операция проходила с 29 июня по 31 августа 2026 года при участии правоохранительных органов 20 африканских стран и США, а также частных компаний. Основными целями стали онлайн-мошенничество, программы-вымогатели и атаки с компрометацией деловой переписки (BEC). Специалисты выявили около 66 тыс. пострадавших, а общий ущерб от преступлений оценили в $385 млн.

«Лаборатория Касперского» передала Интерполу сведения о сетевой инфраструктуре ботнетов и DDoS-атак, а также данные о фишинговых и вредоносных сайтах, нацеленных на пользователей в Африке. В ходе операции удалось нейтрализовать почти 11 тыс. элементов вредоносной инфраструктуры.

В Уганде ликвидировали две международные мошеннические группировки и задержали 365 иностранцев, подозреваемых в хищении инвестиций и пенсионных накоплений. В Анголе закрыли два нелегальных центра майнинга криптовалюты. В Нигерии пресекли фишинговую кампанию и атаки на корпоративную переписку, в рамках которых злоумышленники собрали около 2,1 млн адресов электронной почты. Также правоохранители раскрыли инвестиционную мошенническую схему, распространявшуюся через мессенджеры.