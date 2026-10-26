Землю накроет новая волна солнечных возмущений

С 28 октября Земля окажется под воздействием очередной корональной дыры на Солнце. Она расположена слева от центра солнечного диска в экваториальной области.

В четверг и пятницу ожидаются возмущения. Скорость солнечного ветра может вырасти до 600 км/с — примерно на 50% выше нормы. Обычно этого недостаточно для достижения уровня магнитной бури. Более точный математический прогноз ожидается в ближайшие день-два.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Вспышечная активность за выходные немного восстановилась после резкого спада, вызванного уходом основных активных областей на обратную сторону Солнца. Поддержку оказали две новые области, появившиеся на левом краю видимого диска. На снимках они выделяются яркими группами плазменных петель, но остаются слабыми и не содержат солнечных пятен.

При этом поверхность Солнца на последних изображениях выглядит практически чистой. Поэтому новые центры активности могут исчезнуть уже через несколько дней, после чего вспышечная активность способна опуститься до нуля. Последние две недели она постепенно снижалась, однако каждый раз появлялись факторы, мешавшие завершению этого процесса.