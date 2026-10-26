Скидки появились на фоне новостей о проблемах с экраном и программным обеспечением

iPhone Duo уже отдают дешевле рекомендованной цены на фоне проблем с экраном ⁠ 7

Первый складной смартфон Apple iPhone Duo начал продаваться в Китае дешевле официальной цены уже через несколько дней после выхода.

На площадке Pinduoduo устройство появилось в программе субсидий «10 миллиардов юаней», которая доступна лишь в отдельных регионах. Скидка составляет примерно 200–300 юаней. При этом в день старта продаж на вторичном рынке за смартфон просили на 1500–2000 юаней больше рекомендованной цены.

Несмотря на снижение стоимости у некоторых продавцов, приобрести новинку в фирменных магазинах Apple по-прежнему непросто: во многих точках нет смартфонов в свободной продаже. При заказе через официальный сайт сроки доставки отдельных конфигураций растягиваются до января 2027 года. Базовая версия с накопителем на 256 ГБ поступила в продажу по цене 15 999 юаней, а модификации с большим объёмом памяти стоят дороже.

Скидки были объявлены на фоне появления информации о проблемах с дисплеем и программным обеспечением устройства.

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Напомним, Специалисты iFixit разобрали складной iPhone Duo и предварительно оценили его ремонтопригодность в 5 баллов из 10. Это самый высокий результат среди складных смартфонов, получавших оценку команды.