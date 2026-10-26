Huawei продала 160 млн смартфонов Enjoy. Новая модель выходит уже 28 октября

Накануне презентации серии Enjoy 100 компания подвела итоги продаж своей доступной линейки.

Совокупные продажи смартфонов Huawei Enjoy за 11 лет превысили 160 млн устройств. Об этом сообщил Хэ Ган, руководитель потребительского подразделения компании.

Заявление прозвучало за два дня до презентации серии Enjoy 100, запланированной на 28 октября. Первой моделью линейки стал Enjoy 5, представленный в октябре 2015 года. Он относился к доступному сегменту и выделялся аккумулятором ёмкостью 4000 мА•ч.

Huawei продала 160 млн смартфонов Enjoy. Новая модель выходит уже 28 октября
Источник изображения: huaweicentral // Weibo

За прошедшее десятилетие серия заметно изменилась: Huawei совершенствовала дизайн, производительность и техническое оснащение устройств. Линейка сохраняла популярность на китайском рынке благодаря доступности, надёжности и продолжительной автономной работе. В 2020 году поддержку 5G получил Enjoy Z 5G с однокристальной системой Kirin, а затем соответствующие решения появились и в серии Enjoy 20.

После введения американских санкций Huawei использовала в своих смартфонах, включая модели Enjoy, платформы Snapdragon с поддержкой только 4G. В 2026 году компания полностью отказалась от этой зависимости.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:huaweicentral

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