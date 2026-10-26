Российские ЦОДы защитят от атак дронов

Минцифры предложило разделить дата-центры на три категории и усилить их физическую защиту

Отраслевой штаб Минцифры России утвердил рекомендации по комплексной защите центров обработки данных от беспилотников и других воздушных угроз, о чем пишет Коммерсантъ.

Документ распространяется на проектируемые, строящиеся и действующие объекты независимо от формы собственности. Меры разработали после атак БПЛА на пять ЦОДов «Яндекса», Сбербанка и VK в разных регионах страны. Предусмотрено разделение дата-центров на три категории в зависимости от значимости: от стратегических объектов до корпоративной инфраструктуры, повреждение которой не вызовет масштабных последствий.

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Рекомендации включают снижение заметности действующих ЦОДов с воздуха, укрепление конструкций и защиту машинных залов, систем охлаждения и электроснабжения от ударной волны и осколков. Также предлагается применять радиоэлектронные средства, системы противодействия воздушным угрозам и резервировать критически важные сервисы. Для координации действий планируется использовать единый ситуационный центр и наладить взаимодействие операторов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

Участники рынка считают, что внедрение мер приведёт к удорожанию услуг провайдеров примерно на 10% без учёта инфляции. По словам представителей отрасли, конкретные решения зависят от особенностей объекта: в одних случаях могут потребоваться инженерные заграждения и антидроновые сетки, в других — локальные комплексы радиоэлектронной борьбы и географически распределённое резервирование.

При этом создание дополнительных объектов инфраструктуры может занимать от 6 до 12 месяцев. Участники отрасли также указывают на рост тарифов на электроэнергию, дефицит оборудования и высокую ключевую ставку.