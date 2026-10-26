110 роботов-гуманоидов установили мировой рекорд синхронного танца

В китайском городе Цзинань 110 роботов-гуманоидов Expedition A3 одновременно исполнили синхронный танец и установили рекорд Гиннесса. Выступление состоялось 24 октября и включало прыжки, перевороты, перестроения и точное перемещение в группах. Роботы разработаны компанией AgiBot, а согласованность движений обеспечивали платформа управления группами LinkBots и технология сверхширокополосного позиционирования с точностью до сантиметров.

Этих роботов планируют задействовать в культурных и туристических представлениях, общественных сервисах, научных исследованиях и образовании. Подобные проекты показывают, что китайские производители переходят от демонстрации отдельных роботов к координации больших групп. Другие компании уже внедряют гуманоидные машины в практические процессы: Robotera сообщала о более чем 100 роботах для сортировки посылок в 15 складских комплексах, а DexForce — об использовании роботов на заводе Lens Technology для упаковки мобильных устройств.

По данным китайских властей, в первой половине 2026 года местные компании разработали более 400 моделей гуманоидных роботов и выпустили свыше 40 000 устройств. По итогам года производство может превысить 100 000 единиц. При этом массовое внедрение пока ограничивают стоимость, надёжность и способность машин работать в меняющихся условиях. Освещение, поверхность пола и неожиданные препятствия могут нарушать работу роботов, а ошибки — накапливаться при выполнении длительных последовательностей задач.

К концу 2026 года Китай намерен подготовить условия для масштабного применения десятков тысяч роботов и развить более 100 перспективных сценариев их использования.