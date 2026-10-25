Объявлены цены на совершенно новый Hyundai Tucson

Четыре комплектации и два варианта силовых установок на базе 1,6-литрового мотора

Hyundai объявила цены на новое поколение кроссовера Tucson в Южной Корее и открыла приём заказов. Стоимость базовой версии начинается от 31,4 млн вон (около 1,94 млн рублей), что на 2,96 млн вон, или примерно 10,4%, дороже предшественника.

Покупателям предложили кроссовер с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 л и гибридной силовой установкой на базе такого же двигателя. Комплектаций четыре: H-Pick, Exclusive, Inspiration и XRT с внедорожным оформлением.

Цены на бензиновые версии варьируются от 31,4 млн до 36,8 млн вон (примерно 1,94–2,27 млн рублей). Гибридные модификации подорожали на 2,97 млн вон. Их стоимость — от 36,15 млн до 41,65 млн вон (около 2,23–2,57 млн рублей).

Уже в базовое оснащение входят система кругового обзора, ассистенты предотвращения столкновений при движении задним ходом и при парковке спереди, а также мультимедийная система с обновлённым программным обеспечением и навигацией. Информация выводится на экран диагональю 12,9 дюйма.