Huawei выпустила роутеры в форме книги⁠ с Wi-Fi 7+ и AI Mesh

Huawei начала продажи серии маршрутизаторов X2 в Китае по цене от 478 юаней. Стандартная модель X2 в белом корпусе стоит 478 юаней, комплект из двух устройств — 888 юаней. Версия X2 Pro доступна в коричневом, белом и сером цветах за 588 юаней, а набор из двух роутеров обойдётся в 1108 юаней. Устройства выполнены в необычном книжном дизайне.

Маршрутизаторы поддерживают Wi-Fi 7+ и, по заявлению производителя, увеличивают скорость передачи данных в зонах слабого сигнала на 100%, одновременно сокращая задержку на 80%. В основе лежит чип Lingxiao 760 с четырёхканальной системой усиления, включающей четыре мощных усилителя сигнала. Также предусмотрены игровой шлюз и Bluetooth-шлюз для подключения умных устройств: заявлена совместимость более чем с 3200 брендами и 400 категориями устройств.

Технология AI Mesh помогает подобрать оптимальное размещение роутеров: приложение Huawei Smart Life анализирует загруженный план помещения и предлагает подходящие точки установки. Индикаторы на корпусе показывают качество Mesh-сигнала.

Поддерживаются проводное и беспроводное объединение устройств, а также роуминг в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. X2 Pro дополнительно получил магнитное крепление корпуса и возможность создавать индивидуальные оболочки с помощью 3D-печати.