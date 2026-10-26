Аккумулятор на 8000 мА•ч, рамка шириной менее 1 мм и две 200-мегапиксельные камеры. Представлена новая версия Oppo Find X10

Oppo представила Find X10 в новом цвете Forest Green, созданном совместно с художницей Карлоттой Фрайер.

Продажи начнутся в Китае 30 октября. Стоимость версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 5499 юаней, вариант на 12/512 ГБ оценён в 5999 юаней, а конфигурация на 16/512 ГБ — в 6499 юаней. Версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти пока недоступна.

Источник изображения: ithome // Oppo

Смартфон оснащён флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9600M и аккумулятором Glacier ёмкостью 8000 мА•ч. Основная камера включает два 200-мегапиксельных сенсора. Экран обрамляет рамка шириной всего 0,99 мм, а боковая часть корпуса выполнена из металла с мелкой глянцевой обработкой.

Задняя панель получила стеклянное покрытие с бархатистой текстурой. Кроме того, OPPO Find X10 защищён от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69.