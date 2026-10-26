Мегаваттную зарядку BYD заблокировали цепями

Компания пообещала бороться с неправильным использованием станций Flash Charger

В Китае распространились фотографии зарядной станции BYD Megawatt Flash Charger, пистолеты которой скрепили металлической цепью.

Из-за этого подключить автомобиль невозможно. При этом индикаторы на обоих разъёмах горели зелёным, а дисплей станции работал, что указывает на отсутствие очевидных признаков отключения оборудования.

Мегаваттную зарядку BYD заблокировали цепями
Источник изображения: carnewschina

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял, а BYD не прокомментировала конкретный случай. В китайских соцсетях некоторые пользователи предположили, что к блокировке могли быть причастны конкуренты, однако подтверждений этой версии нет. Другой возможный вариант — действия отдельных операторов зарядных станций, опасающихся конкуренции со стороны сети BYD. Многие китайские зарядные комплексы работают по франчайзинговой модели, при которой местные партнёры предоставляют площадку и электричество, а владелец сети — оборудование и программную инфраструктуру.

BYD заявила о намерении пресекать злоупотребления зарядной инфраструктурой. В частности, компания намерена бороться с использованием станций автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и неисправными машинами.

Ранее в октябре появились сообщения о детях, использовавших разъёмы мощных зарядных устройств в качестве качелей

Корпуса, системы питания и охлажденияBYDИсточники:carnewschina

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