Мегаваттную зарядку BYD заблокировали цепями

В Китае распространились фотографии зарядной станции BYD Megawatt Flash Charger, пистолеты которой скрепили металлической цепью.

Из-за этого подключить автомобиль невозможно. При этом индикаторы на обоих разъёмах горели зелёным, а дисплей станции работал, что указывает на отсутствие очевидных признаков отключения оборудования.

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял, а BYD не прокомментировала конкретный случай. В китайских соцсетях некоторые пользователи предположили, что к блокировке могли быть причастны конкуренты, однако подтверждений этой версии нет. Другой возможный вариант — действия отдельных операторов зарядных станций, опасающихся конкуренции со стороны сети BYD. Многие китайские зарядные комплексы работают по франчайзинговой модели, при которой местные партнёры предоставляют площадку и электричество, а владелец сети — оборудование и программную инфраструктуру.

BYD заявила о намерении пресекать злоупотребления зарядной инфраструктурой. В частности, компания намерена бороться с использованием станций автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и неисправными машинами.

Ранее в октябре появились сообщения о детях, использовавших разъёмы мощных зарядных устройств в качестве качелей.