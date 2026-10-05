Дети устроили качели на мегаваттной зарядке BYD

Зарядная система работает с архитектурой 1000 В и способна выдавать до 1000 кВт при токе 1000 А

В китайском Наннине двое детей использовали подвешенный кабель станции BYD Megawatt Flash Charging в качестве качелей. Инцидент произошел на общедоступной зарядной площадке, а снятое очевидцами видео быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах дети держатся за зарядный коннектор и раскачиваются, оторвав ноги от земли.

В BYD после обращения пользователей заявили, что подобное использование оборудования запрещено, а специалисты получили поручение проверить станцию и усилить контроль.

Подвесная конструкция применяется из-за большой массы кабеля, рассчитанного на передачу мегаваттной мощности. Зарядная система работает с архитектурой 1000 В и способна выдавать до 1000 кВт при токе 1000 А, а аппаратная платформа рассчитана на пиковые значения до 1500 кВт. Жидкостное охлаждение позволяет пропускать такие токи, но делает кабель тяжелее обычного. Поэтому BYD использует верхнюю направляющую с пружинным механизмом, который удерживает кабель на удобной высоте и не дает ему касаться земли.

При этом основной риск такого поведения связан не только с поражением электрическим током, но и с возможным механическим повреждением оборудования. В режиме ожидания силовые контакторы станции остаются разомкнутыми, а подача высокого напряжения начинается только после подключения к автомобилю и прохождения необходимых проверок. Однако раскачивание создает поперечные и повторяющиеся нагрузки на механизм подвеса, соединения и кабель. Внутри жидкостно-охлаждаемой линии находятся силовые медные проводники, коммуникационные цепи и каналы охлаждения, поэтому повреждение может оказаться незаметным снаружи, но впоследствии создать опасность при зарядке токами мегаваттного уровня.