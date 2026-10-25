В России испытывают отечественные водородные генераторы

Также для них разрабатывают защитное покрытие

На Сахалине приступили к практическим испытаниям отечественных электрохимических генераторов, разработанных учёными Сахалинского государственного университета (СахГУ). Одновременно в университете тестируют автономные системы электропитания для вышки сотовой связи. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

Разработка призвана заменить зарубежные электрохимические генераторы и обеспечить автономное электроснабжение удалённых населённых пунктов, транспортных объектов и инженерной инфраструктуры. Параллельно в селе Новиково готовят к запуску промышленный электролизёр, который будет производить водород с использованием энергии ветра.

Одна из особенностей сахалинских генераторов — разборная конструкция биполярных пластин. Благодаря ей мембранно-электродный блок можно заменить, не повреждая всю систему. Кроме того, исследователи разрабатывают защитное покрытие, которое должно увеличить срок службы оборудования и повысить его устойчивость к воздействию водорода.

В перспективе генераторы планируют использовать для питания маяков, гидрографических постов, метеорологических и биологических станций на Сахалине и в Арктике, а также различных транспортных объектов. В регионе рассчитывают, что развитие водородных технологий поможет сформировать новую отрасль энергетики и создать дополнительные рабочие места.