Windows XP исполнилось 25 лет. Одна из самых популярных операционных систем Microsoft впервые поступила в продажу 25 октября 2001 года и стала важнейшим этапом в развитии Windows. Она не только получила обновлённый интерфейс, но и отказалась от фундаментальной зависимости потребительских версий системы от MS-DOS.

Запуск Windows XP стал крупнейшей рекламной кампанией Microsoft со времён Windows 95. На продвижение новой системы компания потратила около $500 млн. Центральное мероприятие прошло в Нью-Йорке с участием главы Microsoft Билла Гейтса и мэра города Руди Джулиани

Главным изменением Windows XP стал переход потребительских компьютеров на ядро Windows NT, которое ранее использовалось преимущественно в профессиональных версиях Windows. Оно заменило устаревшую основу MS-DOS и обеспечило более высокую стабильность, производительность и безопасность. Microsoft также заявляла, что новый интерфейс позволит выполнять повседневные задачи на 25% проще.

Среди других нововведений были улучшенная поддержка USB-устройств по принципу Plug and Play, встроенная запись CD и технология ClearType для повышения читаемости текста на ЖК-мониторах. Для игроков система стала важной платформой благодаря поддержке DirectX.

Официальная поддержка Windows XP продолжалась почти 13 лет — с октября 2001-го по апрель 2014 года. За это время Microsoft выпустила три крупных пакета обновлений Service Pack. Долгий жизненный цикл позволил многим пользователям пропустить неудачную Windows Vista и перейти сразу на Windows 7, вышедшую в 2009 году.