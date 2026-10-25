HMD перезапустит модульный смартфон Fusion: 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ, 108 Мп, 5000 мАч

HMD готовит обновлённую версию модульного смартфона Fusion для европейского рынка. Согласно утечке инсайдера smashx_60, устройство получит более мощный процессор, улучшенный экран и увеличенный объём оперативной памяти.

Главным новшеством станет переход со Snapdragon 4 Gen 2 на более мощную платформу Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон получит 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Экран тоже обновят: вместо панели HD+ с кадровой частотой 90 Гц ожидается IPS-панель с диагональю 6,56 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера c датчиком разрешением 108 Мп, согласно утечке, получит оптическую стабилизацию изображения. Ее дополнит 2-мегапиксельный модуль, разрешение фронтальной камеры составит 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора останется прежней — 5000 мА·ч, как и мощность проводной зарядки 33 Вт. Инсайдер также упоминает четыре года обновлений.

Оригинальный HMD Fusion представили в сентябре 2024 года. Его главная особенность — модульная конструкция с контактами Smart Pin на задней панели, к которым можно подключать аксессуары: например, беспроводную зарядку или кольцевую подсветку. Компания также выпустила набор инструментов с открытым исходным кодом, позволяющий пользователям самостоятельно разрабатывать и печатать на 3D-принтере совместимые корпуса.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.