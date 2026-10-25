Великобритания выделила £61 млн на принудительный свод с орбиты двух своих отработавших спутников

Космическое агентство UKSA оплатило создание роботизированных уборщиков, которые с 2029 по 2032 год утопят в атмосфере вышедшие из строя космические аппараты

Согласно оценкам Европейского космического агентства (ESA), вокруг Земли находится от 35 000 до 50 000 обломков диаметром более 10 сантиметров, включая до 3 500 нефункционирующих спутников. Весь этот космический мусор сконцентрирован в узких орбитальных коридорах и движется со скоростью, при которой даже встреча с небольшим фрагментом превращается в столкновение на скоростях выше 47 Махов. Такой удар не только способен разрушить действующий спутник, но и создаст новые фрагменты, запуская каскадный эффект, способный надолго превратить целые области орбиты в запретную для размещения действующих спутников зону.

Следуя нормам, схожим с морским правом, страны обязаны сводить с орбиты свои неактивные аппараты или платить за ущерб. На этом фоне Британское космическое агентство (UKSA) заключило контракт стоимостью £61 миллион (около $81 миллиона) с компанией ClearSpace UK на разработку и строительство двух специализированных космических аппаратов. Миссия, название которой сейчас выбирают на конкурсной основе, впервые в истории напрямую профинансирует физический свод с орбиты конкретных неисправных британских спутников, которые уже не отвечают на команды с Земли.

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Запуск этих уборщиков состоится с космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Добравшись до отработавшего аппарата, космический буксир под управлением полностью автономной системы наведения и навигации (GNC) задействует компьютерное зрение и роботизированные манипуляторы для захвата цели. Затем он включит собственные двигатели, чтобы свести захваченный объект на контролируемую орбиту снижения с гарантированным сгоранием в плотных слоях атмосферы.

Помимо очистки орбиты, аппараты ClearSpace UK создаются как платформа для будущих коммерческих миссий по обслуживанию, сборке и производству на орбите (ISAM). Министр космических исследований Великобритании Лиз Ллойд подчеркнула, что ставка на отечественные технологии призвана вывести страну в глобальные лидеры борьбы с мусором и защитить спутниковую инфраструктуру, от которой зависит связь, точность прогнозов погоды и безопасность государства.