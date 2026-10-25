Geely EX5 подорожал в России до 4,3 млн рублей

Кроссовер Geely EX5 подорожал в России на 180-270 тыс. рублей в результате отмены специальной скидки. По данным «Автоновостей дня», изменение затронуло обе комплектации модели.

Базовая версия Geely EX5 Pro EV с электромотором мощностью 218 л. с. и батареей на 60,2 кВт·ч теперь стоит 4,3 млн рублей. Её базовая цена выросла на 130 тыс. рублей, а отмена скидки в 50 тыс. рублей увеличила итоговое подорожание до 180 тыс. рублей. Топовая комплектация Max EV подорожала на 270 тыс. рублей с учётом отменённой скидки — до 4,7 млн рублей.

Обе версии оснащаются передним электромотором мощностью 218 л. с. и разгоняются до 100 км/ч за 6,9 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 60,2 кВт·ч обеспечивает запас хода до 430 км в исполнении Pro и до 425 км в Max (по циклу WLTP).

Уже в базовой комплектации предусмотрены 18-дюймовые колёса, светодиодная оптика, мультимедийная система с экраном диагональю 15,4 дюйма, климат-контроль, круговой обзор и круиз-контроль. Также есть зимний пакет с подогревами сидений, рулевого колеса, зеркал и других элементов.

Версия Max отличается 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей с люком, электроприводом багажной двери, проекционным дисплеем и премиальной аудиосистемой Flyme Sound с 16 динамиками. В передних креслах есть вентиляция и функция массажа, а у водительского — память настроек.