Китайская ракета «Чанчжэн-8А» за раз вывела 28 интернет-спутников — на их базе развернут связь 6G

Китай вывел на орбиту ещё 28 спутников для национальной системы спутникового интернета. Запуск состоялся 25 октября 2026 года в 05:03 по московскому времени с коммерческого космодрома Хайнань. Для выведения аппаратов использовали ракету-носитель «Чанчжэн-8А». Все спутники успешно достигли заданных орбит, сообщило китайское телевидение CCTV.

Ракета «Чанчжэн-8А» разработана Китайской исследовательской академией ракет-носителей. Она использует жидкостные двигатели на кислороде и керосине, а также кислородно-водородную вторую ступень. Высота ракеты составляет 50,5 м, стартовая масса — примерно 371 т. По сравнению с базовой версией «Чанчжэн-8» грузоподъёмность на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км выросла с 5 до 7 т. Последняя ступень может повторно запускать двигатель, что позволяет выводить спутники на разные орбиты в рамках одного полёта.

Аппараты входят в группировку GW — первый китайский проект спутникового интернета, который также рассматривается как часть будущей интегрированной космической и наземной сети связи 6G. Всего планируется развернуть 12 992 спутника в двух подсистемах: GW-A59 из 6080 аппаратов на орбитах ниже 500 км и GW-A2 из 6912 спутников на высоте около 1145 км.

Строительство группировки началось в декабре 2024 года, когда Китай вывел на орбиту первые десять спутников проекта. Затем запуски стали проводиться регулярно. Предыдущую партию, 27-ю по счёту, отправили в космос 10 октября 2026 года. По плану, к концу 2029 года на орбите должны находиться около 1300 спутников, а полностью развернуть систему рассчитывают к 2035 году.

В октябре 2026 года группировка также продемонстрировала возможность видеосвязи в реальном времени между районами Северного и Южного полюсов. По данным китайской стороны, задержка передачи видео составила менее секунды, а пиковая скорость восходящего и нисходящего каналов достигала примерно 30 Мбит/с. Подобные технологии могут использоваться для связи в удалённых регионах, морских коммуникаций и проведения спасательных операций.