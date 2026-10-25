Радиатор получил вентиляторы TL-M12QWV2 с беспроводным соединением между собой

Thermalright представила СЖО с изогнутым экраном AMOLED с разрешением 2400 × 1080 пикселей и «эффектом левитации» ⁠ 1

Компания Thermalright выпустила систему жидкостного охлаждения LEVITA VISION 360 ARGB V2 с изогнутым AMOLED-экраном, создающим эффект парящего изображения. Новинка уже появилась в продаже на китайской площадке JD.com: чёрная и белая версии стоят по $135.

Главная особенность системы — изогнутый дисплей с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он поддерживает пользовательские 3D-анимации и воспроизведение трёхмерного видео без специальных очков. Темы оформления можно настраивать под собственные предпочтения.

Водоблок крепится с помощью магнитного соединения, конструкция предусматривает отдельную рамку помпы COREV1.0. Радиатор оснащён вентиляторами TL-M12QWV2 с беспроводным соединением между собой и ARGB-подсветкой рамок. Вентиляторы установлены заранее, поэтому система готова к монтажу сразу после распаковки — это должно упростить сборку компьютера.