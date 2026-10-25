Apple научилась проверять iPhone внутри запечатанной коробки

Apple начала внедрять в своих магазинах устройства для проверки возвращённых iPhone без вскрытия упаковки. Новое оборудование позволяет диагностировать смартфон прямо в запечатанной коробке и убедиться, что устройство не извлекли и из него не удаляли компоненты. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On.

Проблема связана с мошенническими возвратами: некоторые покупатели извлекают смартфон или отдельные компоненты, заменяют их утяжелителями и заново запечатывают коробку, чтобы выдать её за невскрытую. В результате магазин может принять iPhone или iPad, а внутри будет лишь некий эквивалент по весу.

Раньше сотрудникам Apple приходилось вручную вскрывать даже внешне неповреждённые коробки и проверять их содержимое. Однако при добросовестном возврате такая процедура создавала дополнительные расходы: после вскрытия упаковки товар нельзя было сразу вернуть в продажу в первоначальном виде, поэтому его отправляли на склад для обработки.

Новое устройство позволяет проверить целостность iPhone, не нарушая заводскую упаковку. Если диагностика не выявляет проблем, коробку можно оставить запечатанной и вернуть товар в продажу. По данным Гурмана, оборудование использует технологии, аналогичные системе Presto, которую Apple применяет для обновления iOS на упакованных смартфонах перед продажей.

Новые приборы начали поступать в магазины Apple в начале октября, и сейчас компания постепенно вводит их в эксплуатацию.