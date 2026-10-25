Платформа старая, зато батарея — целые 10 000 мАч. Redmi K100 протестировали в Geekbench

Redmi K100 засветился в базе бенчмарка Geekbench перед презентацией 28 октября — об этом сообщил инсайдер Абишек Ядав.

В базе Geekbench смартфон проходит под обозначением Xiaomi M786BC, а платформа — Snapdragon 8 Elite с двумя производительными ядрами с частотой до 4,32 ГГц и шестью ядрами с частотой до 3,53 ГГц. За графику отвечает Adreno 830. В Geekbench 7 устройство набрало 2705 баллов в одноядерном тесте и 9885 баллов в многоядерном.

По предварительным данным, Redmi K100 оснастят экраном AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Ёмкость аккумулятора составит 10 000 мА·ч. Snapdragon 8 Elite дебютировала в октябре 2024 года, поэтому к моменту выхода Redmi K100 ему исполнится два года.

Ранее Абишек Ядав правильно сообщил данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite ещё до их анонса.