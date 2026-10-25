Названия цветов разные, а вот визуально они очень похожи

Сначала Apple, а теперь и Xiaomi: глобальные Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выйдут в цвете, который очень напоминает винный цвет iPhone 18 Pro — опубликованы рендеры ⁠ 5

Инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал большие и качественные рендеры глобальных смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max в насыщенном бордовом цвете. Он называется Velvet Red. И этот цвет сильно напоминает винный цвет смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Ранее приводились подробности о характеристиках глобальных версий Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Европейские версии смартфонов получат аккумуляторы меньшей ёмкости, чем китайские. У Xiaomi 18 Pro батарея составит 6000 мА·ч против 7000 мА·ч в Китае, а у Pro Max — 7050 мА·ч вместо 8500 мА·ч. Мощность проводной зарядки младшей модели снизится со 100 до 90 Вт, старшая сохранит поддержку 100 Вт. Обе модели будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Согласно предварительным данным, стоимость Xiaomi 18 Pro в конфигурации 12/256 ГБ составит 1400 евро, а стоимость Xiaomi 18 Pro Max стартует с 1600 евро.

Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) ранее опубликовал подробности о Nokia 1.4, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 и Realme 7 Pro, а также о многих других мобильных новинках до их официального анонса.