Samsung Galaxy S27 совсем близко, но сначала стартует открытый тест One UI 9.5

Samsung ускорила разработку One UI 9.5 и, судя по новым признакам, приближается к запуску открытого бета-тестирования.

В приложении Samsung Members появился обновлённый баннер, через который пользователи могут присоединиться к предварительным испытаниям One UI. Сам по себе он не раскрывает дату старта, однако может свидетельствовать о подготовке компании к скорому объявлению программы.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Разработка новой версии оболочки продвигается быстрее, чем в прошлом году. Первые внутренние сборки One UI 8.5 для серии Galaxy S25 обнаружили в сентябре 2025 года, тогда как прошивка One UI 9.5 для устройств Galaxy S26 впервые появилась ещё в начале августа 2026-го. Samsung также расширила внутреннее тестирование: в списке совместимых устройств уже фигурирует более десятка моделей Galaxy.

Если компания сохранит нынешний темп, публичная бета-версия One UI 9.5 может выйти в начале ноября — примерно на месяц раньше, чем стартовало тестирование One UI 8.5. Такой график согласуется с сообщениями о возможном более раннем запуске серии Galaxy S27.