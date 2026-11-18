Nvidia представила расширенный набор библиотек CUDA-X для ускорения научных вычислений с помощью графических процессоров. Один из самых заметных результатов показал модуль cuPhoton.xBeam: сопоставление радиосигналов телескопов Event Horizon Telescope (EHT), объединяющей обсерватории по всему миру для наблюдения за чёрными дырами, теперь занимает 8 минут вместо более чем месяца. EHT собирает петабайты данных, которые необходимо объединить и обработать для восстановления изображений. Новая технология позволяет выполнять эту операцию на порядки быстрее.

Библиотека cuPhoton также включает модуль xLens для анализа результатов моделирования плазмы. В Pacific Fusion его используют, чтобы получать информацию о поведении плазмы непосредственно во время расчётов, а не ждать их завершения. К вычислительному процессу можно подключить локального ИИ-агента на базе Nvidia Nemotron, который будет анализировать промежуточные результаты и помогать корректировать моделирование в реальном времени. Это применяется в исследованиях, связанных с разработкой мишеней и камер термоядерных реакторов.

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Кроме того, в разработке лекарств Nvidia продвигает библиотеку cuPotential, созданную на основе работ специалистов из Института Флэтайрон (Flatiron Institute) и D. E. Shaw Research. Она ускоряет существующее программное обеспечение для молекулярного моделирования до 3 раз, одновременно повышая стабильность и точность расчётов. С её помощью можно быстрее создавать синтетические данные для генеративных ИИ-моделей, обнаруживать ранее неизвестные участки связывания молекул и рассчитывать силу их взаимодействия.

В материаловедении Nvidia заявила об ускорении квантово-механических расчётов до 22 раз при снижении их стоимости до 75%. Результат обеспечивают GPU-ядра Daviator, предназначенные для программного пакета VASP, используемого для моделирования свойств материалов на атомном уровне. Они позволяют ускорять расчёты для систем разного размера, включая небольшие модели, которые раньше быстрее обрабатывались центральными процессорами. Это важно для подготовки миллионов расчётов взаимодействия атомов, необходимых для обучения и работы вычислительных моделей.

Другая разработка применяется непосредственно во время экспериментов. В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли библиотека Nvidia DAQIRI связывает высокоскоростной детектор электронного микроскопа с GPU-системой обработки данных. Учёные могут выделять полезные сигналы, обнаруживать ранее неизвестные интересующие области и выбирать следующие измерения ещё до завершения эксперимента. Технология предназначена в том числе для изучения материалов с атомным разрешением, позволяющего различать отдельные химические элементы.

В биологии открытая библиотека cuSpa ускорила расчёты контуров клеток в 900 раз по сравнению с CPU. Она позволяет строить крупные пространственные графы тканей, которые используются при создании моделей заболеваний и рака. Ещё один инструмент, rapids-singlecell, разработанный совместно с сообществом scverse, ускоряет анализ данных отдельных клеток. Therna Biosciences сообщила об ускорении обработки данных в 200 раз, а 10x Genomics интегрировала эту технологию в платформу Sentira. Кроме того, открытая GPU-библиотека HMMER ускоряет определение функций белков по их аминокислотным последовательностям: в тестах Basecamp Research поиск выполнялся до 84 раз быстрее стандартной версии. Эти вычисления используются при подготовке больших биологических наборов данных для обучения моделей, применяемых в разработке лекарств.