Физики впервые непосредственно визуализировали переходы Ландау — Зенера — Майораны в графене — это квантовый процесс, при котором сильное электрическое поле переводит электроны из одной энергетической зоны в другую. Для этого учёные разработали метод субцикловой визуализации: он позволяет отслеживать изменения электронной структуры быстрее, чем за один период колебаний световой волны. Результаты эксперимента показывают, как интенсивное излучение управляет движением электронов в материале.

Переходы Ландау — Зенера — Майораны возникают, когда электрон под действием быстро меняющегося поля проходит через область сближения энергетических зон и туннелирует между ними. В обычных условиях квантовая система при достаточно медленном изменении внешнего воздействия остаётся в исходном энергетическом состоянии. Сильное поле способно нарушить этот адиабатический режим и вызвать переход. В графене с его характерной структурой энергетических зон такие процессы можно изучать особенно наглядно.

В эксперименте физики воздействовали на однослойный графен интенсивными импульсами среднего инфракрасного диапазона с частотой около 30 ТГц. Затем короткие импульсы экстремального ультрафиолетового излучения выбивали электроны из материала, а фотоэмиссионный микроскоп измерял их энергию и импульс. Повторяя измерения с разными временными задержками между импульсами, учёные получили последовательность снимков распределения электронов в энергетических зонах. Так удалось проследить, как сильное поле ускоряет электроны внутри зоны и одновременно вызывает переходы между зонами.

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Главное техническое достижение — измерения охватили всю первую зону Бриллюэна, описывающую область возможных импульсов электронов в кристалле. Ранее субцикловые фотоэмиссионные эксперименты позволяли исследовать лишь ограниченные участки импульсного пространства. Новая установка увеличила доступную область более чем в 100 раз. Временное разрешение составило менее 10 фс (фемтосекунда — это 10⁻¹⁵ секунды, одна квадриллионная доля секунды, за этот короткий промежуток свет проходит около 3 микрометров), а точность настройки временной задержки достигла 230 аттосекунд.

Полученные данные показали, что под действием сильного поля распределение электронов не просто смещается в пространстве импульсов, но и заметно меняет форму. Это соответствует одновременному действию двух процессов: ускорению электронов внутри энергетической зоны и межзонным переходам Ландау — Зенера — Майораны. Сопоставление эксперимента с квантово-механическими расчётами позволило разделить их вклад и проследить, как меняется электронное распределение в течение нескольких фемтосекунд.

Учёные также установили, что когерентное управление электронами ограничивает их рассеяние при взаимодействии с колебаниями кристаллической решётки — фононами. Особенно существенную роль играют оптические фононы: они быстро перераспределяют электроны по импульсам и разрушают согласованность их квантовой эволюции. По оценке авторов, характерное время рассеяния составляет около 9 фс. Это задаёт важный временной предел для устройств, в которых движение электронов предполагается управлять непосредственно световой волной.

Новая методика открывает возможность изучать сверхбыстрые квантовые процессы не только в графене, но и в других квантовых материалах. Авторы рассчитывают применять её для исследования управления энергетическими зонами светом, фазовых переходов и динамики электронов в твёрдых телах. В перспективе такие измерения помогут понять, насколько быстро можно переключать электронные состояния материалов с помощью света.