Светлые камни за пределами кратера Езеро оказались богаты минералом, который на Земле встречается в водных системах и может сохранять окаменелости

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе необычно светлые камни, богатые гидратированным кремнезёмом — минералом, который способен сохранять микроскопические следы древней жизни. Находка сделана в районе Идуби (Idubi), в области Лак-де-Шарм (Lac de Charmes) за пределами кратера Езеро. Данные прибора SuperCam подтвердили, что эти породы не имеют типичного магматического происхождения.

Гидратированный кремнезём может формироваться в разных водных средах. На Земле такие отложения встречаются в гидротермальных системах, при взаимодействии пород с грунтовыми водами и в почвах. Некоторые из этих условий могли быть пригодны для существования жизни, поэтому подобные минералы представляют особый интерес для изучения водной истории Марса.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/ASU Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

У кремнезёма есть и другое важное свойство: он способен сохранять окаменевшие остатки или следы древних микроорганизмов. Поэтому найденные Perseverance породы могут помочь в поиске свидетельств существования жизни на Марсе в прошлом.

Однако самих биологических следов марсоход пока что не обнаружил: речь идёт о перспективном материале для дальнейшего исследования.

Ранее Perseverance уже встречал породы, богатые кремнезёмом, на внутреннем склоне кратера Езеро. Но те отложения были слишком небольшими, чтобы марсоход мог подвести к ним приборы для детального изучения и получить необходимые данные о химическом и минеральном составе. Камни в районе Идуби значительно крупнее и дают больше возможностей для такой работы.

Команда Perseverance уже начала подробное исследование новых пород с помощью приборов, которые могут изучать их на близком расстоянии. Учёным предстоит установить, в каких условиях сформировались отложения и насколько хорошо они способны сохранять возможные биологические следы. Эти данные помогут определить, насколько перспективен район Идуби для поиска свидетельств древней жизни.