Кнопочный телефон в стиле раскладушки Nokia со съёмным аккумулятором и помощником Mary. Представлен HMD 2660 Flip Senior Edition

Компания HMD представила в Великобритании телефон HMD 2660 Flip Senior Edition — специальную версию кнопочной раскладушки со встроенным ИИ-помощником Mary.

Устройство создано на основе HMD 2660 Flip, представленной на MWC в марте 2025 года, и ориентировано прежде всего на пожилых пользователей. Для работы с помощником не нужно устанавливать приложения или набирать номер: достаточно выбрать Mary в главном меню и нажать кнопку вызова.

Телефон оснащён основным 2,8-дюймовым экраном QVGA и внешним дисплеем диагональю 1,77 дюйма. Внутри установлены процессор Unisoc T107, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти, а работает модель под управлением S30+. Основная камера имеет разрешение 0,3 Мп.

Источник изображения: gizmochina // HMD

Съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мА•ч заряжается через USB-C и обеспечивает до 8,1 часа разговора. Также предусмотрены Bluetooth 5.0, разъём для наушников 3,5 мм, FM-радио, MP3-плеер, два микрофона и защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

Голосовой помощник Mary разработан совместно с компанией inTouch, специализирующейся на ИИ-сервисах для общения с пожилыми людьми. Он говорит простым языком, выдерживает длительные паузы и сохраняет сведения из предыдущих бесед. С ним можно обсуждать историю и природу, слушать рассказы или играть в игры на тренировку памяти.

В Великобритании HMD 2660 Flip Senior Edition стоит 80 фунтов стерлингов, включая первые пять часов общения с Mary. Затем подписка обойдётся в 17 фунтов в месяц. Автоматического продления нет: продолжать пользоваться сервисом можно по желанию.