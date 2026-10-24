После выхода iPhone Duo взлетели продажи Huawei Pura X Max

Выход складного iPhone Duo, похоже, подстегнул спрос на конкурирующий Huawei Pura X Max.

Сотрудники офлайн-магазинов Huawei сообщили о быстром росте продаж Pura X Max после официального выхода iPhone Duo на рынок. Некоторые варианты даже распроданы.

Некоторые конфигурации уже закончились, а покупателям красной версии в отдельных случаях приходится ждать поставки от трёх до четырёх недель — сроки зависят от наличия устройств в конкретных магазинах.

Совокупные продажи широкоэкранных устройств Huawei достигли 4,05 млн штук. Из них на складные смартфоны приходится 3,21 млн, ещё 840 тыс. единиц — на модель Pura X View. При этом председатель потребительского подразделения Huawei Ричард Ю заявил, что за неделю после выхода iPhone Duo продажи Pura X Max выросли на 76%.

По имеющимся данным, Huawei планирует выпустить еще один телефон Pura X Max с вариантом памяти на 512 ГБ. Если это правда, то такой шаг может еще больше увеличить продажи этого широкоформатного складного смартфона на рынке.