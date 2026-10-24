Он получит передние боковые стёкла с подогревом, которых нет ни у одного другого автомобиля

Первый в мире: уникальный российский кроссовер Lada Azimut будет стоить от 2 млн рублей ⁠ 18

Стартовая цена кроссовера Lada Azimut составит около 2 млн рублей или немного меньше.

По данным Максима Кадакова, озвученным агентству ТАСС, стоимость новинки будет находиться на уровне двух миллионов рублей с небольшим отклонением. Эту информацию косвенно подтвердил администратор близкого к АвтоВАЗу Telegram-канала «Авто Культ», допустивший, что базовая версия обойдётся даже дешевле — предположительно, от 1 999 000 рублей.

Массовое производство Lada Azimut стартовало 25 сентября. Несмотря на то что модель уже выпускается серийно, до начала продаж, по предварительным данным, остаётся ещё три-четыре недели. Окончательные цены и комплектации пока официально не объявлены.

На первом этапе кроссовер предложат с модернизированными бензиновыми двигателями ВАЗ объёмом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 135 л.с. соответственно. Оба агрегата в стандартном исполнении будут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В качестве альтернативы покупателям предложат бесступенчатый вариатор за дополнительную плату.