Аккумуляторы меньше, а что с ценами? Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят в Европе

Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max окажутся заметно дороже предшественников на европейском рынке.

Согласно утечке из Франции, Xiaomi 18 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить €1400, а версия на 512 ГБ — €1600. Цены Xiaomi 18 Pro Max составят €1600 и €1800 соответственно. Это примерно на €50 меньше ранее опубликованных оценок, но всё равно существенно дороже прошлогодней линейки.

Для сравнения, Xiaomi 17 на старте продаж стоил €1000 за версию с 256 ГБ памяти и €1100 за модель на 512 ГБ. Таким образом, разница с Xiaomi 18 Pro достигает €400–500. Старшая новинка также окажется на €300 дороже Xiaomi 17 Ultra, стартовавшего с €1500 и оснащённого 16 ГБ оперативной памяти. По слухам, Xiaomi 18 Ultra отменили, поэтому Pro Max может стать самой дорогой моделью серии.

Источник изображения: Dealabs // Sudhanshu1414

Европейские версии также получат менее ёмкие аккумуляторы: 6000 мА•ч у Xiaomi 18 Pro вместо 7000 мА•ч в Китае и 7050 мА•ч у Pro Max против 8500 мА•ч. Мощность проводной зарядки младшей модели снизится со 100 до 90 Вт, тогда как старшая сохранит поддержку 100 Вт. У обоих смартфонов заявлена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Среди цветов упоминаются чёрный, белый, Velvet Red, Cosmic Blue и ещё один вариант для магазина Xiaomi во Франции.