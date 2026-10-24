Топовая камера, 100-ваттная зарядка, 5700 мАч и разогнанный процессор: раскрыты характеристики Huawei Pura 90 Plus

В топовой версии будет 1 ТБ памяти

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона Huawei Pura 90 Plus. Новинка уже доступна для предзаказа на официальном сайте компании.

По данным информатора, устройство получит SoC Kirin 9025 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц. Утверждается, что это разогнанная версия Kirin 9020. Смартфон оснастят 6,8-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K+ и кадровой частотой 120 Гц.

Основная камера будет включать три модуля: главный — с 50-сенсорным дюймовым датчиком и объективом с переменной диафрагмой F/1.6–F/4.0, сверхширокоугольную камеру с 40-мегапиксельным сенсором и перископный модуль с 48-мегапиксельным датчиком, объективом с диафрагмой F/2.1 и поддержкой макросъёмки. Емкость аккумулятора составит 5700 мА·ч, мощность проводной зарядки — 100 Вт, беспроводной — 80 Вт.

Huawei Pura 90 Plus предложат в четырёх цветах: чёрном, белом, фиолетовом и золотистом. Конфигураций памяти будет три: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ. Цены пока не раскрыты.

Приём предзаказов с внесением депозита начался вчера, 23 октября, и продлится до 28 октября.

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