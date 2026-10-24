Космос 4K: на лунный корабль Orion установили Starlink

На корабле Orion для миссии Artemis III установили два терминала Starlink. Об этом сообщает NASASpaceflight.

Оборудование должно расширить возможности передачи данных во время испытаний в космосе, обеспечивая отправку видео в разрешении 4K и изображений высокого качества в центр управления NASA.

В отличие от традиционных радиочастотных каналов, система сможет использовать лазерные межспутниковые соединения группировки Starlink.

Такая схема позволит повысить пропускную способность канала и передавать больше информации о ходе полёта и работе бортовых систем. Лазерные линии связи обеспечивают обмен данными между спутниками без необходимости передавать весь поток напрямую через наземные станции на каждом этапе.

Согласно представленному плану, Artemis III в 2027 году должна пройти на низкой околоземной орбите и включать испытания стыковки Orion с прототипами лунных посадочных модулей. Это позволит проверить взаимодействие корабля с аппаратами, которые предполагается использовать при будущих экспедициях на Луну.