SpaceX готовит Starship к двойному захвату: корабль получит улучшенные двигатели Raptor

SpaceX готовится применить усовершенствованные двигатели Raptor в 15-м испытательном полёте Starship.

Фотография из производственного комплекса Starfactory в Техасе, представленная на мероприятии NASA, подтверждает подготовку обновлённой силовой установки. Новые двигатели предназначены для корабля Ship 42 и ускорителя Super Heavy Booster 23.

Перед установкой двигатели проходят подготовку и проверку, в том числе на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре.

Одной из ключевых задач 15-го полета станет отработка двойного захвата — возвращения корабля и ускорителя с последующим захватом обеих ступеней башней стартового комплекса. Такой сценарий требует высокой точности работы двигателей и согласованности всех этапов возвращения.

Запуск Flight 15 ожидается не ранее ноября 2026 года. Миссия должна продолжить проверку корабля Starship и ускорителя Super Heavy. Полученные результаты станут частью подготовки к будущим лунным экспедициям, в которых Starship будет доставлять не только грузы, но и астронавтов в космос.