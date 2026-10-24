От отрицания до принятия и страха: крупнейшие операторы США объединились против Starlink Mobile — они требуют ограничить конкурента

AT&T, Verizon и T-Mobile добиваются сохранения действующих правил использования частот спутниковыми компаниями.

20 октября представители AT&T, Verizon и T-Mobile встретились с сотрудниками Федеральной комиссии по связи США (FCC), чтобы выступить против предлагаемых изменений, которые могут упростить спутниковым операторам запуск мобильных услуг.

Компании призвали запретить использование спутниковыми сетями некоторых частот диапазона 5G, уже задействованных наземными операторами, и сохранить требование получать разрешение на применение лицензированного спектра. Кроме того, телекоммуникационные компании хотят оставить за собой контроль над соглашениями со спутниковыми партнёрами, включая возможность расторгать их. Операторы также потребовали пересмотреть предлагаемые ограничения уровня помех, чтобы защитить действующие сотовые сети.

От отрицания до принятия и страха: крупнейшие операторы США объединились против Starlink Mobile — они требуют ограничить конкурента
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Поводом для беспокойства становится развитие Starlink Mobile — проекта SpaceX, который должен обеспечить прямую связь со смартфонами через спутники и конкурировать с традиционными операторами. FCC рассматривает новые правила, способные расширить возможности спутниковых компаний и снизить их зависимость от соглашений с наземными сетями. 

Несколько месяцев назад операторы сотовой связи говорили, что Starlink Mobile не сможет стать серьезным конкурентом. Теперь же они явно занервничали.

SpaceX планирует запустить свою мобильную сеть следующего поколения Starlink Mobile, рассчитанную на скорости 5G, в начале 2028 года.

Сети и серверыStarlinkИсточники:SawyerMerritt

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