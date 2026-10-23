Представлен смартфон Huawei Pura 90 Plus

Смартфон в цвете Sunset Purple уже доступен для предзаказа в Китае

Huawei открыла предзаказы на Pura 90 Plus в Китае и опубликовала первое официальное изображаение смартфона.

Модель дополнит линейку Pura 90, представленную в апреле и включающую версии Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max. Оформить заказ можно через интернет-магазин VMall, фирменные салоны Huawei и других авторизованных продавцов. Полноценная презентация состоится на следующей неделе, а поставки ожидаются до 8 ноября.

На тизере показан смартфон в цвете Sunset Purple — с градиентным переходом от фиолетового к оранжевому. Такое оформление также доступно для Pura 90 Pro Max.

Источник изображения: gizmochina // Huawei

На задней панели сохранился характерный для серии блок камер в форме треугольника, расположенный в верхнем левом углу. Благодаря этому новинка визуально остаётся частью семейства Pura 90.

Главное внешнее отличие Pura 90 Plus от остальных моделей серии — скруглённая рамка и закруглённая задняя панель. В Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max используется корпус с плоскими гранями. В новой версии Huawei вернулась к более округлому дизайну, напоминающему Pura 80 Pro.

Технические характеристики и стоимость Pura 90 Plus компания пока не раскрыла.