Купил телевизор — получил второй в подарок. Samsung устроила аттракцион невиданной щедрости в Индии

Samsung запустила праздничную кампанию Big, Bigger, Biggest для покупателей телевизоров серии Vision AI в Индии.

При покупке подходящих моделей компания предлагает бесплатно получить телевизор Samsung Vision AI стоимостью до 159 990 рупий или саундбар ценой до 110 990 рупий. Дополнительно предусмотрен кешбэк до 20%, возможность оформить покупку без первоначального взноса и комплексная гарантия сроком на три года.

Компания также обещает ускоренную установку некоторых моделей: в пределах муниципальных границ подходящие телевизоры могут установить в течение четырёх часов после регистрации заявки. Услуга доступна при соблюдении установленных требований, а её условия могут различаться в зависимости от места покупки и обслуживания.

Линейка Vision AI включает телевизоры с диагональю от 32 до 115 дюймов. Они используют технологии искусственного интеллекта для улучшения изображения и звука, а также поддерживают подключённые функции для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и другого контента. Интеграция со SmartThings позволяет взаимодействовать с совместимыми устройствами умного дома.