iPhone Duo уже в магазинах — экран быстро собирает отпечатки пальцев, установить сторонние приложения в магазинах не разрешают ⁠ 5

23 октября складной смартфон Apple iPhone Duo официально поступил в продажу. Посетители фирменных магазинов столкнулись с неожиданной особенностью устройства: на внутренних экранах демонстрационных образцов уже примерно через час появлялось множество отпечатков пальцев.

Сотрудники объяснили это свойствами специального нанотекстурированного покрытия, а большое количество желающих протестировать новинку в первый день продаж усугубило ситуацию. Для очистки поверхности покупателям рекомендовали использовать фирменную полировочную салфетку Apple стоимостью 69 юаней.

На всех демонстрационных образцах iPhone Duo, представленных в розничных магазинах Apple, предустановлены только собственные официальные приложения Apple, без каких-либо приложений сторонних разработчиков.

Сотрудники магазина Apple объяснили, что на демонстрационных образцах в настоящее время нельзя установить сторонние приложения, поскольку большинство распространенных на рынке приложений все еще находятся в процессе адаптации для этого складного экрана.