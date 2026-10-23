Иран пригрозил ударами по дата-центрам и интернет-кабелям в Персидском заливе

Иран пригрозил атаковать подводные интернет-кабели, дата-центры и объекты искусственного интеллекта в странах Персидского залива, если США возобновят военные действия против Исламской Республики.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу Press TV. Среди возможных целей он назвал связанные с США технологические объекты в Объединённых Арабских Эмиратах и вблизи Ормузского пролива.

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По словам Резаи, стоимость американской цифровой инфраструктуры в регионе превышает $2 трлн. Он предупредил, что в случае нового конфликта под угрозой окажутся не только военные и энергетические объекты, но и системы, обеспечивающие работу интернета, облачных платформ и ИИ-сервисов. Подводные волоконно-оптические кабели передают значительную часть международного интернет-трафика, включая финансовые данные, сообщения и видеозвонки.

Повреждение отдельных кабелей не обязательно приведёт к отключению интернета: операторы могут перенаправлять трафик по резервным маршрутам. Однако одновременный выход из строя нескольких линий способен вызвать снижение скорости, рост задержек и перебои в работе сервисов. Уязвимы и дата-центры, которым необходимы стабильное электроснабжение, охлаждение и сетевое подключение. Нарушение этих условий может привести к сбоям облачных платформ и систем искусственного интеллекта, а также увеличить расходы технологических компаний.