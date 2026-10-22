Большой экран, датчики ЧСС и SpO2, водозащита и GPS. Представлены умные часы Honor Watch Fit 6, и они уже доступны для заказа в Китае

Есть и NFC

Умные часы Honor Watch Fit 6 появились на официальном сайте Honor и уже доступны для предварительного заказа. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.

Большой экран, датчики ЧСС и SpO2, водозащита и GPS. Представлены умные часы Honor Watch Fit 6, и они уже доступны для заказа в Китае
Источник изображения: Honor через ITHome

Honor Watch Fit 6 оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 410 × 502 пикселя и частотой обновления 60 Гц. Дисплей занимает 81,2% передней панели. 

Корпус выполнен из армированного полимерного материала, а ремешок — из термопластичного полиуретана. Размеры устройства составляют 47,5 × 40,73 × 11,39 мм, вес без ремешка — всего 31,8 грамма. Часы рассчитаны на запястья обхватом от 130 до 200 мм и будут доступны в пяти расцветках: зеленой, синей, оранжевой и двух вариантах черного.

Емкость аккумулятора составляет 620 мА·ч. Производитель обещает продолжительное время работы без подзарядки, однако конкретные показатели автономности пока не раскрывает.

Для отслеживания активности и здоровья предусмотрены оптический датчик пульса, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр и датчик освещенности. Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, анализ вариабельности пульса во время сна, функции исследования апноэ, персонального тренера по бегу и специальный игровой режим. Honor Watch Fit 6 получили защиту от воды (5 ATM).

Новинка поддерживает Bluetooth 5.4, NFC и спутниковую навигацию GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou и QZSS. Также предусмотрена возможность пользоваться WeChat непосредственно с часов. Для подключения потребуется смартфон с Android 9.0, iOS 15.1 или HarmonyOS 6.0 и более новой версией системы.

Носимая электроникаHonorИсточники:ITHome

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