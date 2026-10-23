Под матовой плёнкой iPhone Duo обнаружили неровный экран

После снятия защитного слоя на поверхности видны волны и складки

Инсайдер Ice Universe опубликовал видео, в котором показан дисплей складного iPhone Duo после снятия матового покрытия.

Под ним обнаружилась неровная поверхность с заметными бугорками, волнами и складками. 

Под матовой плёнкой iPhone Duo обнаружили неровный экран
Источник изображения: UniverseIce

При этом Apple открыто сообщала, что матовый слой с нанотекстурой можно снимать и заменять. Вице-президент компании Кейт Бергерон подтверждала, что покрытие можно снять и заменить на новое. Apple также предлагает официальную услугу замены этого слоя стоимостью 19 долларов.

Демонстрация не доказывает, что экран iPhone Duo  имеет производственный дефект. Неровности становятся заметны после удаления покрытия, которое предусмотрено конструкцией устройства и подлежит замене. 

Мобильные телефоныИсточники:UniverseIce

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