Больше всего предзаказов собрал iPhone 18 Pro Max в цвете «Бургунди»

Названа самая популярная у россиян модель из новой линейки iPhone, по данным «М.Видео» ⁠ 3

Самой востребованной моделью новой линейки Apple в России стал iPhone 18 Pro Max с накопителем на 256 ГБ в цвете «Бургунди».

Такие данные РИА Новости предоставили в «М.Видео» по итогам предзаказа. Второе место занял iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти в том же цвете, а третьим по популярности оказался iPhone 18 Pro Max с накопителем на 512 ГБ.

В «М.Видео» считают, что версии на 256 ГБ сохранят лидерство благодаря более доступной цене по сравнению с конфигурациями с увеличенным объёмом памяти. Предзаказы на iPhone 18 Pro и Pro Max уже завершились, и смартфоны доступны для покупки в розничных магазинах, на сайте и в мобильном приложении компании.

В сентябре Apple представила iPhone 18 Pro и Pro Max, а также свой первый складной смартфон iPhone Duo. Мировые продажи последнего стартуют 23 октября, а предзаказы на него в России уже открыты.

В «М.Видео» сообщили, что покупатели смогут забрать складную новинку в пунктах выдачи с 25 октября.