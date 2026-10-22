Samsung представит флагманские смартфоны W27 уже 29 октября

Компания Samsung объявила о проведении презентации новых продуктов под названием Heart for the World 29 октября.

Источник изображения: ithome // Samsung

На опубликованном тизере изображены силуэты двух устройств со складными экранами. Ожидается, что мероприятие будет посвящено смартфонам серии W27, ориентированным на премиальный сегмент китайского рынка.

Фирменный магазин Samsung Experience ранее сообщил, что презентация Samsung W27 состоится в указанную дату. Предварительные заказы на устройство уже открыты, а первые покупатели смогут получить смартфоны с 5 ноября. Таким образом, между официальным анонсом и началом продаж может пройти менее недели.

Согласно сложившейся практике Samsung, модель W27, предположительно, будет основана на серии Galaxy Z Fold8. При этом компания пока не раскрыла полные характеристики новинки и не подтвердила её точную связь с существующими моделями.